Москва
Отправиться к морюшку 🏝️

путешествия

Весело сгонять туда где морюшко и солнышко на 2-3-4 дня. Направления и даты обсуждаемы. (Турция, Египет, ОАЭ, Ливан и т.д.)

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