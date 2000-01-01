Весело сгонять туда где морюшко и солнышко на 2-3-4 дня. Направления и даты обсуждаемы. (Турция, Египет, ОАЭ, Ливан и т.д.)

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