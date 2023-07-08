Москва
Отдых с палатками
собрать компанию
Едем с друзьями загород( Сергиев Пасад) к озеру с субботы на воскресенье. Есть 4 свободных места в машине
От пользователя @Valery
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