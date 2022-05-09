сходить на мероприятие

От пользователя @Rn85

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Хочу пообщаться на любые темы)) В дальнейшем найти подруг))

Москва → Другое Поговорить на любую тему)

Москва → Другое Пофоткатся,прогулятся,перекусить в красивой локации😇

Москва → Другое Я хочу выпить кофе,пообщаться

Москва → Другое Сходить на прогулку покататься на велосипедах

Москва → Другое Хочу найти общение )в телеге

Москва → Другое Ищу подруг) Не хватает общения, прогулок и душевных посиделок

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