Москва
Отдых на природе?) Устроить пикник на озере или ещё куда?) ВИДНОЕ
Ищем единомышленников по интересам, желательно в районе г. ВИДНОЕ) творческих позитивных людей) отдых семейными парами, где нибудь на природе или сходить в клуб вместе) ? Кто с нами?)
🔥видеосьемки
🔥Эзотерика
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🔥пикник на природе
От пользователя @Dionis
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