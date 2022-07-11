Москва
Отдых на природе?) Устроить пикник на озере или ещё куда?) ВИДНОЕ

фото пользователя Dionis
собрать компанию

Ищем единомышленников по интересам, желательно в районе г. ВИДНОЕ) творческих позитивных людей) отдых семейными парами, где нибудь на природе или сходить в клуб вместе) ? Кто с нами?)
🔥видеосьемки
🔥Эзотерика
🔥настольные игры
🔥пикник на природе

От пользователя @Dionis

2 участника
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