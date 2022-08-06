активный отдых

От пользователя @ZG86

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Ищу друзей, для общения

Москва → Другое Круто провести время

Москва → Другое Пора выбираться на улицу! ☀️

Москва → Другое Ищу подругу/друга для ежедневного общения

Москва → Другое Может кто-то хочет вместе изучать английский?

Москва → Другое Покурить кальян на набережной у капота 😺

Москва → Другое Посидеть в дискорде с вебками

Москва → Другое Можно попробовать тебя пофоткать?)

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Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

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