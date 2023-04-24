Москва
Отдохнуть, выпить
прогуляться, перекусить
От пользователя @Escuela
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Велкам обсудить со мной Хауса, Мстителей, PostHardcore и игры))
Москва → Другое
Ищу друзей для общения онлайн
Москва → Другое
Музыкальное настроение, кто не прочь поделиться любимыми треками?
Москва → Другое
Поиграем в кс или другие игры 👺
Москва → Другое
Классно проводить время друг с другом
Москва → Другое
Движение&цели🎈начала носить брекеты, нашла новых подруг, путешествий!🐋
Москва → Другое
Погулять в Царицыно
Москва → Другое
Прогуляться и перекусить
Москва → Другое
Знаю место, где вкуснейший кофе☕️
Москва → Другое
Го пить кофе или гулять
Москва → Другое
Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰
Москва → Другое
Сходить в бар и потанцевать
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!