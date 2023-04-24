прогуляться, перекусить

От пользователя @Escuela

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Москва → Другое Сходить в бар и потанцевать

Москва → Другое Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰

Москва → Другое Го пить кофе или гулять

Москва → Другое Знаю место, где вкуснейший кофе☕️

Москва → Другое Прогуляться и перекусить

Москва → Другое Погулять в Царицыно

Москва → Другое Классно проводить время друг с другом

Москва → Другое Поиграем в кс или другие игры 👺

Москва → Другое Музыкальное настроение, кто не прочь поделиться любимыми треками?

Москва → Другое Ищу друзей для общения онлайн

Москва → Другое Велкам обсудить со мной Хауса, Мстителей, PostHardcore и игры))

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