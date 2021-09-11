Москва
Отдохнуть в баре, ресторане
прогуляться, перекусить
Вкусно и красиво отдохнуть в баре или ресторане 🌷
От пользователя @Daryaoo1
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