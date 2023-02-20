прогуляться, перекусить

От пользователя @rsultangaleeva

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Обсудить рестораны в Москве

Магадан → Другое Просто пообщаться🫶🏼☺️

Москва → Другое Поговорить на любую тему)

Москва → Другое Найти родную душу для общения, поддержки

Москва → Другое Бесплатная съёмка и поход в кафе

Москва → Другое В чем измеряется ваше время?

Москва → Другое Дружить будем 💫🙌🏻☺️

Москва → Другое Я за душевные разговорчики

Москва → Другое Вечером в клуб на пару часиков. Поболтать за коктейлем🥰

Москва → Другое Общение и прогулки

Москва → Другое Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!