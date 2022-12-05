Москва
Организация и проведение активного отдыха :
🧩
собрать компанию
От пользователя @Good_dema
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Начала играть в Кроссаут. Хотелось бы найти компаньонов для игры.
Москва → Другое
Предлагаю сходить погулять либо в клуб.
Москва → Другое
Поболтаем обо всем на свете ?
Москва → Другое
Найти подругу)
Москва → Другое
Ищу подругу для приятного общения от 27 лет. Читать описание
Москва → Другое
Найти интересные места, потратить пушкинскую карту
Москва → Другое
Ищу новых знакомых)
Москва → Другое
Пообщаться)
Москва → Другое
Пообщаться, подружиться
Москва → Другое
Прогуляться по Artplay и попить кофе.
Москва → Другое
В выходные хочу прогуляться в Коломенском парке! Буду Рада компании ☺️
Москва → Другое
Культурное времяпрепровождение,новые знакомства
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!