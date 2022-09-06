пообщаться

От пользователя @Timmy

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Погулять в парке

Москва → Другое Можно попробовать тебя пофоткать?)

Москва → Другое У кого тоже нет планов на нг?)

Москва → Другое Я хочу прогуляться в парке

Москва → Другое У меня есть необычная просьба. Сыграем.. в гвинт?

Москва → Другое Сходить потусить, классно провести время

Москва → Другое Найти подругу для совместных походов куда угодно

Москва → Другое Пообщаюсь) с любовью и пониманием. Без осуждений 🤍

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!