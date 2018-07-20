Ищу компаньонов для путешествий по гравийным маршрутам Подмосковья. Я недавно купил велосипед и не спец в этом, но хотел бы попробовать. Думаю осилю маршруты 30-50-100 км. В любой выходной день

От пользователя @Akhmed

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Москва → Другое Общение и прогулки

Москва → Другое Грустно. Возможно тебе в этот момент тоже нужно просто пообщаться

Москва → Другое Кого добавить в уютную и адекватную беседу

Москва → Другое Ищу друзей,чтоб говорить о всем и ни о чем :)

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