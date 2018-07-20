Москва
Однодневные путешествия на велосипеде по Подмосковью

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прогуляться, перекусить

Ищу компаньонов для путешествий по гравийным маршрутам Подмосковья.
Я недавно купил велосипед и не спец в этом, но хотел бы попробовать. Думаю осилю маршруты 30-50-100 км.

В любой выходной день

От пользователя @Akhmed

7 участников
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