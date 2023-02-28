Москва
Очень чувствительная с холодным сердцем нужно та что поймёт
пообщаться
От пользователя @Kosmos
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Ищу друзей для веселого и позитивного времяпрепровождения☺️
Москва → Другое
Выпить винца в баре
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
Погулять, сходить на выставку, потусить 💃💃💃
Москва → Другое
Познакомиться с классными людьми :)
Москва → Другое
Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения
Москва → Другое
по общаться
Москва → Другое
Пообщаться, посмеяться, побороть скромность и неуверенность в себе 😅
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
Попрактикуем английский? What brings you here? 😌
Москва → Другое
🎲 Поиграть в настолки в стиле мафии (новички приветствуются)
Москва → Другое
Пойти выпить
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!