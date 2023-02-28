пообщаться

От пользователя @Kosmos

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Москва → Другое 🎲 Поиграть в настолки в стиле мафии (новички приветствуются)

Москва → Другое Пообщаться, посмеяться, побороть скромность и неуверенность в себе 😅

Москва → Другое по общаться

Москва → Другое Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения

Москва → Другое Познакомиться с классными людьми :)

Москва → Другое Погулять, сходить на выставку, потусить 💃💃💃

Москва → Другое Выпить винца в баре

Москва → Другое Ищу друзей для веселого и позитивного времяпрепровождения☺️

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