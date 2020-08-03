Обзавестись новыми знакомствами

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Москва
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фото пользователя Alex3993
прогуляться, перекусить

Я хотела бы найти друзей/подруг, чтобы общаться, проводить вместе время, ходить гулять, веселиться ну и просто переписываться, созваниваться

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16 участников
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