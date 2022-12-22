пообщаться

От пользователя @Macadam

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Москва → Другое Пообщаться, может и найти свою половинку

Москва → Другое Прогуляться по Центру Москвы. Метро Китай город

Москва → Другое сходить в боулинг, на картинг, сыграть в настольный теннис

Москва → Другое Девкиии, я за любой кипишь

Москва → Другое Слушаю техно, не сижу на месте 🤪

Москва → Другое Обо всём на свете🙃

Москва → Другое Товарищи, ола 👋кто хочет пойти 12 июля(ср) на квиз?) время 20:00

Москва → Другое За любой движ

Москва → Другое Буду рада найти людей для общения в новом городе😊

Москва → Другое Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰

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