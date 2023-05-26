прогуляться, перекусить

От пользователя @Baltazar

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Москва → Другое Сходить в парк "Сиреневый сад"

Москва → Другое Погулять по измайловскому парку

Москва → Другое Найти подружек, ибо надо о многом поговорить

Москва → Другое В выходные хочу прогуляться в Коломенском парке! Буду Рада компании ☺️

Москва → Другое Сходить в бар и потанцевать

Москва → Другое Гулять и смеяться

Москва → Другое Давай узнаем друг друга за бокалом вина ☺️

Москва → Другое Девкиии, я за любой кипишь

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