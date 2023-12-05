пообщаться

Интересно обсудить возможности зарождения жизни в общем и в различных условиях. Факторы влияющие на возникновение цивилизации и в целом эволюцию жизни.



В идеале нужны люди, которые, разбираются в климатологии, органической химии, астрономии и нейросетях, но если вы не разбираетесь, то можете просто поучаствовать в обсуждении или послушать, к чему пришел я) Но в первую очередь хотелось бы активного участия в мозговых штурмах с разносторонним подходом.



Я сам биолог, если что. В эволюции разбираюсь прежде всего в философском плане, а не в научном.