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Москва — Обсудить вероятность появления жизни на других планетах

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Интересно обсудить возможности зарождения жизни в общем и в различных условиях. Факторы влияющие на возникновение цивилизации и в целом эволюцию жизни.

В идеале нужны люди, которые, разбираются в климатологии, органической химии, астрономии и нейросетях, но если вы не разбираетесь, то можете просто поучаствовать в обсуждении или послушать, к чему пришел я) Но в первую очередь хотелось бы активного участия в мозговых штурмах с разносторонним подходом.

Я сам биолог, если что. В эволюции разбираюсь прежде всего в философском плане, а не в научном.

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