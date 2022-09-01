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От пользователя @InParty

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Москва → Другое Пошлите на масленицу 🥞☀️

Москва → Другое Очень скучно

Москва → Другое поболтать про видеоигры/сериалы/путешествия)

Москва → Другое Друзья, покидайте в меня названиями хороших фильмов, пожалуйста 🎥🍿 :)

Москва → Другое Найти подруг,для общения,вместе посещать рестораны,выставки,кино и тд.

Москва → Другое сходить в боулинг, на картинг, сыграть в настольный теннис

Москва → Другое Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар

Москва → Другое Ищу компаньона для пробежек (в парке/в зале), ВАО 🏃‍♀️

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