Москва
Обсудить книги или прогуляться по библиотекам
прогуляться, перекусить
Очень люблю книги, но мне не с кем их обсуждать
Очень люблю книги, но мне не с кем их обсуждать
Кажется, будто осень это идеальное время для тёплых вечерних обсуждений книг за кофе
От пользователя @Grouse
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