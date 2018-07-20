Москва
Обсудить книги или прогуляться по библиотекам

фото пользователя Grouse
прогуляться, перекусить

Очень люблю книги, но мне не с кем их обсуждать
Кажется, будто осень это идеальное время для тёплых вечерних обсуждений книг за кофе

От пользователя @Grouse

6 участников
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