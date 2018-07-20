Очень люблю книги, но мне не с кем их обсуждать Кажется, будто осень это идеальное время для тёплых вечерних обсуждений книг за кофе

От пользователя @Grouse

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Москва → Другое Погулять в Царицыно

Москва → Другое Пора выбираться на улицу! ☀️

Москва → Другое Сходить на стендап, выпить пива, похихикать и подружиться 🫶🏻

Москва → Другое Грустно. Возможно тебе в этот момент тоже нужно просто пообщаться

Москва → Другое Может поговорим?

Москва → Другое Хочу красивые места, где можно погулять и вкусно покушать 😍

Москва → Другое Позагорать на пляже Серебряного бора

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