Всем привет! Совсем скоро я запускаю танцевально-спортивный бизнес, и мне бы хотелось встретиться обсудить создаваемые идеи и услышать чего бы хотели и сами девушки и ребята, стоимость и условия и т.д. Всем кто придет смогу предоставить первые скидки в студии при открытии ❤️ И как знать, возможно в такую встречу зародится дружба и новые знакомства ☀️

От пользователя @YuTar

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Москва → Другое Надо пообщаться,а то работа,дом и скучные события 🤓🌈

Москва → Другое Ищу друзей, для общения

Москва → Другое Прогуляться, перекусить, мб потанцевать сегодня вечером

Москва → Другое Давай узнаем друг друга за бокалом вина ☺️

Москва → Другое Обсудить ваши идеи для развития приложения

Москва → Другое Привет) можно ли здесь познакомиться с интересным молодым человеком?)

Москва → Другое Поиграть в streetball на рижке во второй половине дня

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