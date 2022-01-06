Москва
Обсудить идею бизнеса йоги и танцев 🫶🏻

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прогуляться, перекусить

Всем привет!

Совсем скоро я запускаю танцевально-спортивный бизнес, и мне бы хотелось встретиться обсудить создаваемые идеи и услышать чего бы хотели и сами девушки и ребята, стоимость и условия и т.д.
Всем кто придет смогу предоставить первые скидки в студии при открытии ❤️
И как знать, возможно в такую встречу зародится дружба и новые знакомства ☀️

От пользователя @YuTar

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