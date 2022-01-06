Москва
Обсудить идею бизнеса йоги и танцев 🫶🏻
Всем привет!
Совсем скоро я запускаю танцевально-спортивный бизнес, и мне бы хотелось встретиться обсудить создаваемые идеи и услышать чего бы хотели и сами девушки и ребята, стоимость и условия и т.д.
Всем кто придет смогу предоставить первые скидки в студии при открытии ❤️
И как знать, возможно в такую встречу зародится дружба и новые знакомства ☀️
От пользователя @YuTar
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Другие мероприятия в городе Москва
составлю компанию на кофе/вино или в настолки
Поиграть в streetball на рижке во второй половине дня
Настолки вечером
Поговорим?
Ищу подругу💝
Привет) можно ли здесь познакомиться с интересным молодым человеком?)
Обсудить ваши идеи для развития приложения
Что-нибудь посетить, куда-нибудь сходить )
Давай узнаем друг друга за бокалом вина ☺️
Прогуляться, перекусить, мб потанцевать сегодня вечером
Ищу друзей, для общения
Надо пообщаться,а то работа,дом и скучные события 🤓🌈
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