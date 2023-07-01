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От пользователя @Medieve

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Москва → Другое Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения

Москва → Другое Вечером в клуб на пару часиков. Поболтать за коктейлем🥰

Москва → Другое Предлагаю сходить вместе прогуляться компаний, создам чат, кто вступит

Москва → Другое Ищу друга по переписке

Москва → Другое Бесплатная съёмка и поход в кафе

Москва → Другое Сходить в кино или в рестик

Москва → Другое Предлагаю сходить в кинотеатр под открытым небом, кто со мной?

Москва → Другое Прогуляться или сходить куда-нибудь 🙈

Москва → Другое Погулять, круто провести время

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