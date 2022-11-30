Москва
Обсудим интересы. Присматриваю друзей рядом.

фото пользователя paxlynx
пообщаться

От пользователя @paxlynx

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя helenele
Москва → Другое

Найти подругу

маленькое фото пользователя Alinblin
Москва → Другое

Найти интересные места, потратить пушкинскую карту

маленькое фото пользователя Lera0904
Москва → Другое

Расширить круг друзей 🤗

маленькое фото пользователя Milana757
Москва → Другое

Прогуляться в осеннем парке

маленькое фото пользователя funniest
Москва → Другое

Хотелось бы найти классных подружек

маленькое фото пользователя Alina66
Москва → Другое

Пообщаться, подружиться

маленькое фото пользователя Sierra
Москва → Другое

Прогулка в новом году

маленькое фото пользователя Polyk
Москва → Другое

Поиграть в настольный теннис

маленькое фото пользователя gliy23
Москва → Другое

Погулять, сходить бар/ресторан и тп

маленькое фото пользователя Veritas
Москва → Другое

Друзья, покидайте в меня названиями хороших фильмов, пожалуйста 🎥🍿 :)

маленькое фото пользователя Katya.sova
Москва → Другое

Взять вина и посидеть на набережной (есть две классные локации) 🍷

маленькое фото пользователя Olgaaa99
Москва → Другое

Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!