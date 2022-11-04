Москва
Общения и знакомства
прогуляться, перекусить
От пользователя @Denisgf
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Ищу подруг для общения и совместного досуга😊
Москва → Другое
Ищу друзей/подруг
Москва → Другое
Ищу подругу 27+
Москва → Другое
Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!
Москва → Другое
Позагорать на пляже Серебряного бора
Москва → Другое
Сходить в галерею и выпить кофе :з
Москва → Другое
Прогуляться, выпить кофе
Москва → Другое
Найти подругу для совместных походов куда угодно
Москва → Другое
Пора выбираться на улицу! ☀️
Москва → Другое
Ищу подруг,можем сходить в театр или просто прогуляться в парке)
Москва → Другое
Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌
Москва → Другое
Хочу найти девочку, которая будет рада стать хорошим другом
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!