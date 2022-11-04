прогуляться, перекусить

От пользователя @Denisgf

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Москва → Другое Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌

Москва → Другое Ищу подруг,можем сходить в театр или просто прогуляться в парке)

Москва → Другое Пора выбираться на улицу! ☀️

Москва → Другое Найти подругу для совместных походов куда угодно

Москва → Другое Сходить в галерею и выпить кофе :з

Москва → Другое Позагорать на пляже Серебряного бора

Москва → Другое Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!

Москва → Другое Ищу подруг для общения и совместного досуга😊

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