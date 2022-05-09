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От пользователя @Ali_na

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Москва → Другое Прогуляться в парке, сходить в бар или на какое-нибудь мероприятие

Москва → Другое Кто-нибудь есть из БЛугов здесь?

Москва → Другое Может поговорим?

Москва → Другое Я хочу просто поговорить, и подружиться

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