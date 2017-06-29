Москва
Общения дружба
другое
От пользователя @Olya32
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Ищу друзей, для общения
Москва → Другое
Завести новые знакомства ✨
Москва → Другое
Настолки вечером
Москва → Другое
Провести тематическую вечеринку
Москва → Другое
Найти новых друзей
Москва → Другое
Однодневные путешествия на велосипеде по Подмосковью
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
Прогуляться или сходить куда-нибудь 🙈
Москва → Другое
В бар. В клуб. Кальянная. Куда угодно🏄🏼♀️
Москва → Другое
Гулять и смеяться
Москва → Другое
Для 32+) Парк Горького🌳 или Речной вокзал⛴️ день вместе выберем)
Москва → Другое
Прогуляться по центру Москвы
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!