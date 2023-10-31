прогуляться, перекусить

От пользователя @Dmitry1

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Может поговорим?

Москва → Другое Я хочу выпить кофе,пообщаться

Москва → Другое Найти родную душу для общения, поддержки

Москва → Другое Ищу человека с похожими интересами 🫂и взглядами

Москва → Другое Прогуляться и перекусить

Москва → Другое Погулять по городу, пообщаться

Москва → Другое Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌

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