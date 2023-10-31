Москва
Общение , встречи , новые знакомства

фото пользователя Dmitry1
прогуляться, перекусить

От пользователя @Dmitry1

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Tanya96
Москва → Другое

Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌

маленькое фото пользователя Ralina
Москва → Другое

Погулять по городу, пообщаться

маленькое фото пользователя Nutaamv
Москва → Другое

Прогуляться и перекусить

маленькое фото пользователя Sein_und_zeit
Москва → Другое

Ищу человека с похожими интересами 🫂и взглядами

маленькое фото пользователя Merilla
Москва → Другое

Ищу друзей👋👋👋

маленькое фото пользователя ariabuz
Москва → Другое

Найти родную душу для общения, поддержки

маленькое фото пользователя Alina13
Москва → Другое

Ищу компаньонок/подруг🌷

маленькое фото пользователя Kris_tina
Москва → Другое

Общение, друзья

маленькое фото пользователя hrusha4
Москва → Другое

обсудим интересы?

маленькое фото пользователя Kris7
Москва → Другое

Ищу подругу🤞🏽

маленькое фото пользователя Tatachka
Москва → Другое

Я хочу выпить кофе,пообщаться

маленькое фото пользователя RinkaDi
Москва → Другое

Может поговорим?

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!