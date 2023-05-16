пообщаться

От пользователя @Richard9866

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Москва → Другое Слушаю техно, не сижу на месте 🤪

Москва → Другое Хочу пообщаться на любые темы)) В дальнейшем найти подруг))

Москва → Другое Прогуляться в осеннем парке

Москва → Другое Покурить кальян на набережной у капота 😺

Москва → Другое Всем привет

Москва → Другое Поиграть в настольный теннис

Москва → Другое Погулять по городу, пообщаться

Москва → Другое Ищу подружек для прогулок по паркам и интересным местам

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