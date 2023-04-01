Пообщаюсь на любые темы но только голосом.

От пользователя @Leshy

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Москва → Другое Поддержим друг друга в инсте/телеге/wa обсуждение тем, постов и тд ))

Москва → Другое Погулять по городу

Москва → Другое Прогуляться, перекусить, мб потанцевать сегодня вечером

Москва → Другое Пенная вечеринка + кино под открытым небом

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