любят познавать себя и окружение, увлекаются психологией, духовностью

От пользователя @Balavaca

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Москва → Другое Совсем тут тихо)) с кем пообщаться можно по гулять кальян 🍷🍱🍕

Москва → Другое Хотелось бы найти классных подружек

Москва → Другое Хочу поныть и чтобы ныли мне😩

Москва → Другое Найти классных людей. Смеяться и гулять. Сначала онлайн, а то страшно)

Москва → Другое Пообщаться, может и найти свою половинку

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