пообщаться

От пользователя @97fvhk

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Москва → Другое Пошлите на масленицу 🥞☀️

Москва → Другое сходить в боулинг, на картинг, сыграть в настольный теннис

Москва → Другое Слабо пойти гулять прям сейчас

Москва → Другое Сходить потусить, классно провести время

Москва → Другое Сходить в бар и потанцевать

Москва → Другое Надо пообщаться,а то работа,дом и скучные события 🤓🌈

Москва → Другое Ищу подруг для общения и совместного досуга😊

Москва → Другое Покурить кальян на набережной у капота 😺

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