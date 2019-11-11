Москва
Общение с интересными людьми на самые разные темы.

фото пользователя nokturn
пообщаться

От пользователя @nokturn

5 участников
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Toria
Москва → Другое

Найти подругу🙃

маленькое фото пользователя Kris1202
Москва → Другое

Найти подругу 🥹

маленькое фото пользователя Alya7
Москва → Другое

Общаться, гулять

маленькое фото пользователя Merovef
Москва → Другое

Найти подруг!

маленькое фото пользователя Yana_M
Москва → Другое

Собираю людей в компанию для общения и весёлого времяпровождения

маленькое фото пользователя LinaG
Москва → Другое

Погулять в парке, пофотографировать и порисовать

маленькое фото пользователя helenele
Москва → Другое

Найти подругу

маленькое фото пользователя Mariai
Москва → Другое

Прогуляться, попить кофе

маленькое фото пользователя GTK67
Москва → Другое

Можно попробовать тебя пофоткать?)

маленькое фото пользователя Tiaa
Москва → Другое

Хочу создать беседу в тг

маленькое фото пользователя Rafy
Москва → Другое

Позагорать на пляже Серебряного бора

маленькое фото пользователя Saida44
Москва → Другое

Обо всём на свете🙃

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!