Привет!) Я Маша, давайте дружить, буду рада пообщаться в тг amamariya, или погулять

От пользователя @amamariya

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Москва → Другое Художница, ищу единомышлинеков для общения и возможно прогулок

Москва → Другое Предлагаю сходить погулять либо в клуб.

Москва → Другое Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

Москва → Другое Выпить винца в баре

Москва → Другое Однодневные путешествия на велосипеде по Подмосковью

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