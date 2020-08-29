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От пользователя @Tokini

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое по общаться

Москва → Другое Пока просто пообщаться

Москва → Другое Хочу погулять по красивым местам

Москва → Другое Будем помогать друг другу с личностным ростом (пока только онлайн)

Москва → Другое Найти родную душу для общения, поддержки

Москва → Другое дружить, общаться, ходить на выставки и в кофейни, гулять по Москве

Москва → Другое Кто живет на севере Москвы? Или в центре. Давайте общаться

Москва → Другое Прогуляться и перекусить

Москва → Другое Погулять по городу, пообщаться

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