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От пользователя @Svetlana12

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

Москва → Другое прогуляться по мск)

Москва → Другое Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!

Москва → Другое Пообщаться, прогуляться, сходить на какое-то мероприятие

Москва → Другое Потусить, выпить и послушать Melodic Techno

Москва → Другое Сходить в галерею и выпить кофе :з

Москва → Другое Пока просто пообщаться

Москва → Другое Возьмём вкусный кофе и пофоткаем друг друга?)

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