Привет👋, хочу пообщаться с хорошим человеком, обо всем на свете. И если в общении все будет гуд, то думаю можно и погулять)

От пользователя @MammyJussy

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