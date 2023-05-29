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От пользователя @Volume

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Магадан → Другое Просто пообщаться🫶🏼☺️

Москва → Другое Хочу красивые места, где можно погулять и вкусно покушать 😍

Москва → Другое Хочу поныть и чтобы ныли мне😩

Москва → Другое Я хочу выпить кофе,пообщаться

Москва → Другое Вступай в семью❤️

Москва → Другое Ищу подруг!да,я беременна,но не списывайте меня со счетов😄

Москва → Другое Ищу подруг погулять, посидеть на верандах

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