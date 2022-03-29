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От пользователя @Mishsnzer

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Москва → Другое Сходить в галерею и выпить кофе :з

Москва → Другое Я хочу найти друзей, пообщаться 💗

Москва → Другое Сходить в кальянную 🤍

Москва → Другое Хочу поныть и чтобы ныли мне😩

Москва → Другое Пообщаться, прогуляться, сходить на какое-то мероприятие

Москва → Другое Прогулка в новом году

Москва → Другое Пошли на свидание??

Москва → Другое Хочется найти того, с кем можно потерять счет времени)

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