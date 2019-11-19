Москва
Общение, друзья
прогуляться, перекусить
Я хочу найти хороших добрых друзей
От пользователя @Kris_tina
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