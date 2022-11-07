Москва
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От пользователя @Ainur
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Слушаю техно, не сижу на месте 🤪
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Прогулка в новом году
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Гулять, ходить по кафешкам и круто проводить свободное время☺️
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Ищу подругу
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Общения дружба
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Движение&цели🎈начала носить брекеты, нашла новых подруг, путешествий!🐋
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Я хочу прогуляться в парке
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Прогуляться в парке, сходить в бар или на какое-нибудь мероприятие
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