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От пользователя @Ainur

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Москва → Другое Прогуляться в парке, сходить в бар или на какое-нибудь мероприятие

Москва → Другое Я хочу прогуляться в парке

Москва → Другое Гулять по Москве, ищу новое окружение

Москва → Другое Гулять, ходить по кафешкам и круто проводить свободное время☺️

Москва → Другое Прогулка в новом году

Москва → Другое Слушаю техно, не сижу на месте 🤪

Москва → Другое Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

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