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От пользователя @Daria20

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Москва → Другое Может поговорим?

Москва → Другое Обсудить рестораны в Москве

Москва → Другое Прогуляться в осеннем парке

Москва → Другое Кто живет на севере Москвы? Или в центре. Давайте общаться

Москва → Другое Давайте соберёмся и поиграем в мафию?)

Москва → Другое Хочу погулять по красивым местам

Москва → Другое Пообщаться, прогуляться, сходить на какое-то мероприятие

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