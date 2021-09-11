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От пользователя @yanchos

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Москва → Другое Позагорать на пляже Серебряного бора

Москва → Другое Компанию поиграть в Зомбоид/ mobile legends

Москва → Другое Прогуляться или сходить куда-нибудь 🙈

Москва → Другое 🎲 Поиграть в настолки в стиле мафии (новички приветствуются)

Москва → Другое Погулять по красивым местам или посидеть в уютном баре/ кафе

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