прогуляться, перекусить

От пользователя @Aleksander2111

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Пообщаться, прогуляться, сходить на какое-то мероприятие

Москва → Другое Я в декрете ищу подруг)

Москва → Другое Ищу друзей, для общения

Москва → Другое Найти людей которым интересно реализовать свой проект по гранту

Москва → Другое Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰

Москва → Другое Сходить в парк "Сиреневый сад"

Москва → Другое Круто провести время

Москва → Другое составлю компанию на кофе/вино или в настолки

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