Москва
Общение а дальше видно будет
прогуляться, перекусить
От пользователя @Aleksander2111
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Пообщаться, прогуляться, сходить на какое-то мероприятие
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