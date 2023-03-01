прогуляться, перекусить

От пользователя @is.ap

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Кто-нибудь есть из БЛугов здесь?

Москва → Другое Найти друзей для общения

Москва → Другое Знаю место, где вкуснейший кофе☕️

Москва → Другое Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни

Москва → Другое Сходить в Екатериненский парк ,прогуляться

Москва → Другое Хочу подружиться и найти понимающих подругу или друга )

Москва → Другое Поболтаем обо всем на свете ?

Москва → Другое Я хочу прогуляться в парке

Москва → Другое Погулять в парке, пофотографировать и порисовать

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!