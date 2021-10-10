прогуляться, перекусить

От пользователя @Alize

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Москва → Другое Ищу развивающихся и создающих

Москва → Другое Го пить кофе или гулять

Москва → Другое Грустно и одиноко

Москва → Другое В выходные хочу прогуляться в Коломенском парке! Буду Рада компании ☺️

Москва → Другое Пообщаться и погулять в парке

Москва → Другое Добавлю в уютную компанию,есть беседа в тг

Москва → Другое Погулять в парке, пофотографировать и порисовать

Москва → Другое поболтать про видеоигры/сериалы/путешествия)

Москва → Другое Для 32+) Парк Горького🌳 или Речной вокзал⛴️ день вместе выберем)

Москва → Другое Погулять в парке

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