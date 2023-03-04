Ищу друга подружку без разницы для общения чтобы было от 20 до 25 лет

От пользователя @West22

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое покататься на великах)

Москва → Другое Предлагаю сходить в кинотеатр под открытым небом, кто со мной?

Москва → Другое прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)

Москва → Другое Будем помогать друг другу с личностным ростом (пока только онлайн)

Москва → Другое Что найти много друзей

Москва → Другое Ищу подруг для общения и совместного досуга😊

Москва → Другое Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!