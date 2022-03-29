прогуляться, перекусить

От пользователя @

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Москва → Другое составлю компанию на кофе/вино или в настолки

Москва → Другое Начала играть в Кроссаут. Хотелось бы найти компаньонов для игры.

Москва → Другое покататься на великах)

Москва → Другое Найти неадекватных подруг с весельцой

Москва → Другое Хочу погулять по красивым местам

Раменское → Другое Общение с приятными людьми , которые осознанно относятся к миру

Москва → Другое Давайте знакомиться, вдруг ещё встретимся потусим в Москве :)

Москва → Другое Если бы сейчас с небес упала звезда, что бы ты загадал/а?)

Москва → Другое У меня есть необычная просьба. Сыграем.. в гвинт?

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