Москва
Общаться, гулять, играть в настолки, классно проводить время
прогуляться, перекусить
От пользователя @Mmore
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Рязань
Москва → Другое
Хочу поговорить про космос и жизнь на других планетах
Москва → Другое
кто на стендап в центр? или покататься на велике по юзао, юао?
Москва → Другое
Найти подружек, ибо надо о многом поговорить
Магадан → Другое
Просто пообщаться🫶🏼☺️
Москва → Другое
Пообщаться на любые темы)
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
пообщаться👯♀️
Москва → Другое
Я хочу найти друзей, пообщаться 💗
Москва → Другое
Кого добавить в уютную и адекватную беседу
Москва → Другое
Предлагаю сходить в музей-заповедник "Царицыно"
Москва → Другое
Кто-нибудь есть из БЛугов здесь?
Москва → Другое
Как так получилось, что в таком большом городе, так много одиноких?
Хочешь найти новых друзей в городе Рязань?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Рязань, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!