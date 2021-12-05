прогуляться, перекусить

От пользователя @Mmore

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Москва → Другое Как так получилось, что в таком большом городе, так много одиноких?

Москва → Другое Кто-нибудь есть из БЛугов здесь?

Москва → Другое Предлагаю сходить в музей-заповедник "Царицыно"

Москва → Другое Кого добавить в уютную и адекватную беседу

Москва → Другое Я хочу найти друзей, пообщаться 💗

Москва → Другое Пообщаться на любые темы)

Магадан → Другое Просто пообщаться🫶🏼☺️

Москва → Другое Найти подружек, ибо надо о многом поговорить

Москва → Другое кто на стендап в центр? или покататься на велике по юзао, юао?

Москва → Другое Хочу поговорить про космос и жизнь на других планетах

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