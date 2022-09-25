Москва
Общаться, гулять

фото пользователя Nikolai81
прогуляться, перекусить

От пользователя @Nikolai81

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя truemarrie
Москва → Другое

Ищу подругу🥂

маленькое фото пользователя Blog
Москва → Другое

Все начинается с малого

маленькое фото пользователя Alena9
Москва → Другое

Поиграть в настольки

маленькое фото пользователя Vikulya
Москва → Другое

Найти подругу/друга для дружбы

маленькое фото пользователя Diana_dnkvlv
Москва → Другое

Ищу подруг

маленькое фото пользователя helenele
Москва → Другое

Найти подругу

маленькое фото пользователя Veronke
Москва → Другое

Пойдём прогуляемся)

маленькое фото пользователя Asiya
Москва → Другое

Поговорить

маленькое фото пользователя Misha_philosoph
Москва → Другое

Найти игроков для ролевых игр

маленькое фото пользователя Okssna
Москва → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя ksu_ksu
Москва → Другое

прогуляться по Москве и отлично провести время

маленькое фото пользователя W1ldRush
Москва → Другое

Настолки вечером

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!