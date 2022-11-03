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От пользователя @Macadam

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Москва → Другое Я хочу прогуляться в парке

Москва → Другое Хочу поговорить про космос и жизнь на других планетах

Москва → Другое Поиграть в streetball на рижке во второй половине дня

Москва → Другое Просто по душам

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