Москва
⚡️ Нужны бета-тестеры
Опыт не требуется - нужно будет установить бета-версию приложения и пользоваться как обычно (база общая, всё работает так же). Сообщать о всех проблемах, даже если это мелочи.
В качестве бонуса вы получите возможность создавать два события одновременно, и кое-что ещё.
Нужно 5-10 человек
От пользователя @InParty
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
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