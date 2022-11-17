Опыт не требуется - нужно будет установить бета-версию приложения и пользоваться как обычно (база общая, всё работает так же). Сообщать о всех проблемах, даже если это мелочи. В качестве бонуса вы получите возможность создавать два события одновременно, и кое-что ещё. Нужно 5-10 человек

От пользователя @InParty

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