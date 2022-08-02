Москва
Нужен стимулянт
Ежедневно нужна физическая активность на улице, собственно: наша задача друг друга вытащить из дома на спорт, далее не важно,заниматься можно вместе, можно раздельно.
От пользователя @Chechirdog
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Другие мероприятия в городе Москва
Прогуляться по Artplay и попить кофе.
Провести вместе вечер
Найти подруг!
хочется простого человеческого
хочу найти подружку🥺
погулять, сходить куда-нибудь
Погулять, сходить бар/ресторан и тп
Поговорить на любую тему)
Дружить будем 💫🙌🏻☺️
Интервью. Минут 10-15, вы мне очень поможете в одном исследовании❤️
Пообщаться, посмеяться, побороть скромность и неуверенность в себе 😅
Поддержим друг друга в инсте/телеге/wa обсуждение тем, постов и тд ))
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